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ГАИ: упавший с пешеходного моста мужчина погиб под колесами фуры
05.12.2017 10:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса грузового автомобиля транспортной службы доставки, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Минска.
Инцидент произошел в полночь на кольцевой автодороге возле микрорайона Малиновка. Мужчина 1963 года рождения упал с моста в тот момент, когда к нему подъезжал большегруз.
В результате мужчина попал под колеса фуры и погиб на месте происшествия от полученных травм.
На месте ДТП работали представители Следственного комитета совместно с сотрудниками ГКСЭ.
В ГАИ уточнили, что всего за минувшие сутки в столице произошли 79 аварий, в которых два человека получили травмы и один погиб.
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Обстоятельства дорожного инцидента устанавливают сотрудники СК и эксперты ГКСЭ, работавшие на месте ДТП.
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