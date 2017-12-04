ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: упавший с пешеходного моста мужчина погиб под колесами фуры

05.12.2017 10:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса грузового автомобиля транспортной службы доставки, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Минска.

ГАИ: упавший с пешеходного моста мужчина погиб под колесами фуры
© Фото: СК Беларуси
Следователи начали допрашивать сбившего девочку водителя

Инцидент произошел в полночь на кольцевой автодороге возле микрорайона Малиновка. Мужчина 1963 года рождения упал с моста в тот момент, когда к нему подъезжал большегруз.

В результате мужчина попал под колеса фуры и погиб на месте происшествия от полученных травм.

На месте ДТП работали представители Следственного комитета совместно с сотрудниками ГКСЭ.

В ГАИ уточнили, что всего за минувшие сутки в столице произошли 79 аварий, в которых два человека получили травмы и один погиб.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 168
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства дорожного инцидента устанавливают сотрудники СК и эксперты ГКСЭ, работавшие на месте ДТП.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика