ГАИ: упавший с пешеходного моста мужчина погиб под колесами фуры

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса грузового автомобиля транспортной службы доставки, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Минска.

Инцидент произошел в полночь на кольцевой автодороге возле микрорайона Малиновка. Мужчина 1963 года рождения упал с моста в тот момент, когда к нему подъезжал большегруз.

В результате мужчина попал под колеса фуры и погиб на месте происшествия от полученных травм.

На месте ДТП работали представители Следственного комитета совместно с сотрудниками ГКСЭ.

В ГАИ уточнили, что всего за минувшие сутки в столице произошли 79 аварий, в которых два человека получили травмы и один погиб.