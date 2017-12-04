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Саакашвили угрожает прыгнуть с крыши 8-этажки в Киеве
05.12.2017 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили угрожает прыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве, сообщает портал "
© Sputnik/ Стрингер
Утром во вторник сотрудники СБУ принялись штурмовать квартиру Саакашвили в Киеве — по заявлениям самого политика, его хотят задержать. Представители спецслужбы заявляли, что у них есть соответствующее постановление для проведения следственных действий в квартире.
В прямом эфире
После начала "штурма" Саакашвили скрылся через запасной выход и вышел на крышу. Сейчас он находится там и угрожает спрыгнуть со здания, если к нему прикоснутся сотрудники СБУ. Официальных комментариев от украинских властей по поводу того инцидента нет.
На место приехал адвокат Саакашвили и его соратники, они стоят на лестнице у квартиры. Адвокат просил силовиков, чтобы его пустили, однако силовики с нашивками СБУ его не пропускают.
В то же время из квартиры Саакашвили на улице Костельной в Киеве ведется прямая трансляция, которую смотрят тысячи человек. Движение политика уже призвало его сторонников приезжать к дому.
© REUTERS/ Sergei Karazy
Отставка. Прорыв. Депортация
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После отставки с поста губернатора Одесской области, украинские власти лишили Саакашвили гражданства и объявили невъездным в страну. Однако в сентябре он
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В дом к политику пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) - по заявлениям самого Саакашвили, они хотят его задержать.
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