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Саакашвили угрожает прыгнуть с крыши 8-этажки в Киеве

05.12.2017 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили угрожает прыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве, сообщает портал "РИА Новости Украина".

Саакашвили угрожает прыгнуть с крыши 8-этажки в Киеве
© Sputnik/ Стрингер
В Киеве начался организованный Саакашвили марш за импичмент Порошенко

Утром во вторник сотрудники СБУ принялись штурмовать квартиру Саакашвили в Киеве — по заявлениям самого политика, его хотят задержать. Представители спецслужбы заявляли, что у них есть соответствующее постановление для проведения следственных действий в квартире.

В прямом эфире

После начала "штурма" Саакашвили скрылся через запасной выход и вышел на крышу. Сейчас он находится там и угрожает спрыгнуть со здания, если к нему прикоснутся сотрудники СБУ. Официальных комментариев от украинских властей по поводу того инцидента нет.

На место приехал адвокат Саакашвили и его соратники, они стоят на лестнице у квартиры. Адвокат просил силовиков, чтобы его пустили, однако силовики с нашивками СБУ его не пропускают.    

В то же время из квартиры Саакашвили на улице Костельной в Киеве ведется прямая трансляция, которую смотрят тысячи человек. Движение политика уже призвало его сторонников приезжать к дому.

Саакашвили угрожает прыгнуть с крыши 8-этажки в Киеве
© REUTERS/ Sergei Karazy
Саакашвили попросил политического убежища в Украине

Отставка. Прорыв. Депортация

В воскресенье Саакашвили провел марш в Киеве, на который собралось около двух тысяч человек. Требований у участников акции было несколько: воссоздание антикоррупционного суда и импичмент президента Петра Порошенко.

После отставки с поста губернатора Одесской области, украинские власти лишили Саакашвили гражданства и объявили невъездным в страну. Однако в сентябре он смог буквально "прорваться" через границу страны и с тех пор ведет активную политическую жизнь в Украине. Власти неоднократно грозились депортировать его в Грузию, где в отношении Саакашвили ведется уголовное преследование, однако пока этого так и не случилось.

 
Теги: Минск
 
 
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В дом к политику пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) - по заявлениям самого Саакашвили, они хотят его задержать.

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