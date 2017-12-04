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Случайный очевидец пожара вытащил из горевшего дома пожилую пару
05.12.2017 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Устанавливается причина пожара в частном доме, в котором едва не погибла супружеская пара пенсионеров, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Беларуси.
Инцидент произошел накануне вечером – в 18:31 сообщение о пожаре в жилом доме в Копыле поступило на дежурный пульт МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую веранду дома.
Как отметили в МЧС, еще до приезда пожарных мимо горевшего дома проезжал мужчина и услышал крики. Выйдя из машины, он вошел в дом и вытащил оттуда мужчину 1936 года рождения и его супругу.
В результате происшествия никто не пострадал. Огонь успел уничтожить только веранду и стены коридора, в самом доме закопчены стены.
Предварительная версия возникновения пожара – замыкание электропроводки в веранде.
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Мужчина проезжал мимо дома, в котором полыхала веранда, и услышал просьбы хозяев о помощи.
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