Случайный очевидец пожара вытащил из горевшего дома пожилую пару

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Устанавливается причина пожара в частном доме, в котором едва не погибла супружеская пара пенсионеров, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне вечером – в 18:31 сообщение о пожаре в жилом доме в Копыле поступило на дежурный пульт МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую веранду дома.

Как отметили в МЧС, еще до приезда пожарных мимо горевшего дома проезжал мужчина и услышал крики. Выйдя из машины, он вошел в дом и вытащил оттуда мужчину 1936 года рождения и его супругу.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь успел уничтожить только веранду и стены коридора, в самом доме закопчены стены.

Предварительная версия возникновения пожара – замыкание электропроводки в веранде.