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Обещавшего спрыгнуть с крыши Саакашвили задержали

05.12.2017 11:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Представители правоохранительных органов задержали бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера украинского "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, который ранее в знак протеста против обыска своей квартиры вышел на крышу и обещал спрыгнуть.

Все происходящее у дома Саакашвили транслируют украинские телеканалы. В квартире Саакашвили прошли обыски, ему попытались вручить подозрение, сообщил его соратник по партии Юрий Деревянко.

Обещавшего спрыгнуть с крыши Саакашвили задержали
© Sputnik/ Стрингер
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"Насколько мы понимаем, обыски завершились, и ему пытаются вручить подозрение или уже вручили", — сказал Деревянко в эфире украинских телеканалов.

У подъезда дома собрались соратники экс-губернатора Одесской области. Между ними и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, активисты пытались помешать увезти политика. Они пытались помешать проехать автомобилю, в котором увезли политика.

Между тем из квартиры Саакашвили вышел прокурор и сообщил, что прокуратура провела обыск в квартире политика на основании решения суда.

По словам адвоката политика Павла Богомазова, он знает, по какому делу пытаются задержать Саакашвили. Адвокат в интервью РИА Новости рассказал, что намерен поехать в Генпрокуратуру и выяснять причины. Тем временем украинские СМИ сообщают, что Саакашвили инкриминируют попытку свержения государственной власти.

 
Теги: Минск
 
 
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