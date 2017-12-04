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Обещавшего спрыгнуть с крыши Саакашвили задержали
05.12.2017 11:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Представители правоохранительных органов задержали бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера украинского "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, который ранее в знак протеста против обыска своей квартиры вышел на крышу и обещал спрыгнуть.
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© Sputnik/ Стрингер
"Насколько мы понимаем, обыски завершились, и ему пытаются вручить подозрение или уже вручили", — сказал Деревянко в эфире украинских телеканалов.
У подъезда дома собрались соратники экс-губернатора Одесской области. Между ними и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, активисты пытались помешать увезти политика. Они пытались помешать проехать автомобилю, в котором увезли политика.
Между тем из квартиры Саакашвили вышел прокурор и сообщил, что прокуратура провела обыск в квартире политика на основании решения суда.
По словам адвоката политика Павла Богомазова, он знает, по какому делу пытаются задержать Саакашвили. Адвокат в интервью
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Несмотря на протесты его сторонников, собравшихся на улице, представителям украинских правоохранительных органов удалось вывезти бывшего губернатора Одесской...
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