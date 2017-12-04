Обещавшего спрыгнуть с крыши Саакашвили задержали

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Представители правоохранительных органов задержали бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера украинского "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, который ранее в знак протеста против обыска своей квартиры вышел на крышу и обещал спрыгнуть.

Все происходящее у дома Саакашвили транслируют украинские телеканалы. В квартире Саакашвили прошли обыски, ему попытались вручить подозрение, сообщил его соратник по партии Юрий Деревянко.



© Sputnik/ Стрингер Саакашвили пригрозили депортацией из Украины

"Насколько мы понимаем, обыски завершились, и ему пытаются вручить подозрение или уже вручили", — сказал Деревянко в эфире украинских телеканалов.

У подъезда дома собрались соратники экс-губернатора Одесской области. Между ними и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, активисты пытались помешать увезти политика. Они пытались помешать проехать автомобилю, в котором увезли политика.

Между тем из квартиры Саакашвили вышел прокурор и сообщил, что прокуратура провела обыск в квартире политика на основании решения суда.

По словам адвоката политика Павла Богомазова, он знает, по какому делу пытаются задержать Саакашвили. Адвокат в интервью РИА Новости рассказал, что намерен поехать в Генпрокуратуру и выяснять причины. Тем временем украинские СМИ сообщают, что Саакашвили инкриминируют попытку свержения государственной власти.