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Пешеход погиб в результате столкновения Fiat и BMW в Глубоком
05.12.2017 12:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. ДТП с участием двух автомобилей, в котором погиб пешеход, произошло в Глубоком, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.
Дорожный инцидент случился во вторник утром на улице Московской в райцентре. По информации ГАИ, произошло столкновение легковых автомобилей Fiat и BMW.
От удара BMW вынесло на тротуар, где машина сбила пешехода.
В результате аварии пешеход был травмирован и доставлен в больницу. Однако медики не спасли пострадавшего – он скончался от полученных травм.
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Медики госпитализировали получившего травмы пешехода, однако он скончался в больнице.
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