Пешеход погиб в результате столкновения Fiat и BMW в Глубоком

МИНСК, 5 дек — Sputnik. ДТП с участием двух автомобилей, в котором погиб пешеход, произошло в Глубоком, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.

Дорожный инцидент случился во вторник утром на улице Московской в райцентре. По информации ГАИ, произошло столкновение легковых автомобилей Fiat и BMW.

От удара BMW вынесло на тротуар, где машина сбила пешехода.

В результате аварии пешеход был травмирован и доставлен в больницу. Однако медики не спасли пострадавшего – он скончался от полученных травм.

Читайте также:

Ночью с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры упал мужчина>>

ЗИЛ-"Бычок" насмерть сбил 11-летнюю девочку в Минске>>

Пассажир Uber погиб в жутком ДТП на МКАД>>