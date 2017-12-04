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Пешеход погиб в результате столкновения Fiat и BMW в Глубоком

05.12.2017 12:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. ДТП с участием двух автомобилей, в котором погиб пешеход, произошло в Глубоком, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.

Пешеход погиб в результате столкновения Fiat и BMW в Глубоком
© YouTube / ЧП и ДТП Беларусь
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Дорожный инцидент случился во вторник утром на улице Московской в райцентре. По информации ГАИ, произошло столкновение легковых автомобилей Fiat и BMW.

От удара BMW вынесло на тротуар, где машина сбила пешехода.

В результате аварии пешеход был травмирован и доставлен в больницу. Однако медики не спасли пострадавшего – он скончался от полученных травм.

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Теги: Минск
 
 
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Медики госпитализировали получившего травмы пешехода, однако он скончался в больнице.

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