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Тело мужчины обнаружено в сгоревшей строительной бытовке в Минске

05.12.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина в возрасте 47 лет погиб на пожаре в бытовке строителей, об этом во вторник сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Тело мужчины обнаружено в сгоревшей строительной бытовке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне вечером на строительной площадке на проспекте Победителей – тревожный звонок спасателям поступил в 17:16.

Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что в бытовке произошло загорание утеплителя – из нее шел дым.

Сотрудники МЧС в ходе ликвидации пожара обнаружили в строении тело мужчины 1970 года рождения. Предполагается, что пожар в бытовке произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Само строение в результате пожара получило повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели предполагают, что пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

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