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Тело мужчины обнаружено в сгоревшей строительной бытовке в Минске
05.12.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина в возрасте 47 лет погиб на пожаре в бытовке строителей, об этом во вторник сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне вечером на строительной площадке на проспекте Победителей – тревожный звонок спасателям поступил в 17:16.
Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что в бытовке произошло загорание утеплителя – из нее шел дым.
Сотрудники МЧС в ходе ликвидации пожара обнаружили в строении тело мужчины 1970 года рождения. Предполагается, что пожар в бытовке произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Само строение в результате пожара получило повреждения.
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Спасатели предполагают, что пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.
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