Тело мужчины обнаружено в сгоревшей строительной бытовке в Минске

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина в возрасте 47 лет погиб на пожаре в бытовке строителей, об этом во вторник сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС: отец и сын погибли на пожаре из-за неосторожности при курении

Инцидент произошел накануне вечером на строительной площадке на проспекте Победителей – тревожный звонок спасателям поступил в 17:16.

Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что в бытовке произошло загорание утеплителя – из нее шел дым.

Сотрудники МЧС в ходе ликвидации пожара обнаружили в строении тело мужчины 1970 года рождения. Предполагается, что пожар в бытовке произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Само строение в результате пожара получило повреждения.