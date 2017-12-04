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Skoda протаранила остановку в центре Минска
05.12.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Минске в результате заноса на дороге, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik/ Максим Богодвид
ДТП в белорусской столице произошло около 11:50 на улице Клары Цеткин на остановочном пункте "Площадь Мясникова".
"Машина пошла в занос и был совершен наезд на остановочный пункт", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в ДТП никто из граждан на остановке не пострадал, 36-водитель автомобиля тоже травм не получил.
В результате аварии павильон на остановочном пункте был полностью разрушен. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
Ранее в столичной ГАИ неоднократно предупреждали водителей соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях – придерживаться установленного скоростного режима и быть предельно внимательными на дорогах.
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В результате аварии павильон на остановочном пункте был полностью разрушен.
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