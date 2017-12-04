Skoda протаранила остановку в центре Минска

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Минске в результате заноса на дороге, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



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ДТП в белорусской столице произошло около 11:50 на улице Клары Цеткин на остановочном пункте "Площадь Мясникова".

"Машина пошла в занос и был совершен наезд на остановочный пункт", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в ДТП никто из граждан на остановке не пострадал, 36-водитель автомобиля тоже травм не получил.

В результате аварии павильон на остановочном пункте был полностью разрушен. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

Ранее в столичной ГАИ неоднократно предупреждали водителей соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях – придерживаться установленного скоростного режима и быть предельно внимательными на дорогах.

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