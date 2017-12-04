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Таможенники на границе изъяли у россиянина коллекцию штык-ножей

05.12.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек – Sputnik. Таможенники изъяли у гражданина России десять штык-ножей, которые он собирался незаконно ввезти на территорию Беларуси, сообщили Sputnik во вторник в Государственном таможенном комитете республики.

Таможенники на границе изъяли у россиянина коллекцию штык-ножей
© Фото: ГТК Беларуси
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Мужчина ехал в Беларусь из Польши на автомобиле Toyota Land Cruiser через пункт пропуска "Берестовица".

"Гражданин заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Таможенный досмотр транспортного средства опроверг сказанное", – сообщили в комитете.

Там также уточнили, что в багажнике машины нашли упакованные в полиэтиленовые пакеты штык-ножи.

Впоследствии эксперта Слонимского межрайотдела ГКСЭ установил, что 40-летний мужчина вез штык и десять штык-ножей, которые относятся к холодному оружию.

Сейчас изъятое находится на экспертизе в Таможенной лаборатории, чтобы определить, является ли данное оружие историко-культурными ценностями.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас изъятое находится на экспертизе в Таможенной лаборатории, чтобы определить, является ли данное оружие историко-культурными ценностями.

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