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Таможенники на границе изъяли у россиянина коллекцию штык-ножей
05.12.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Таможенники изъяли у гражданина России десять штык-ножей, которые он собирался незаконно ввезти на территорию Беларуси, сообщили Sputnik во вторник в Государственном таможенном комитете республики.
Мужчина ехал в Беларусь из Польши на автомобиле Toyota Land Cruiser через пункт пропуска "Берестовица".
"Гражданин заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Таможенный досмотр транспортного средства опроверг сказанное", – сообщили в комитете.
Там также уточнили, что в багажнике машины нашли упакованные в полиэтиленовые пакеты штык-ножи.
Впоследствии эксперта Слонимского межрайотдела ГКСЭ установил, что 40-летний мужчина вез штык и десять штык-ножей, которые относятся к холодному оружию.
Сейчас изъятое находится на экспертизе в Таможенной лаборатории, чтобы определить, является ли данное оружие историко-культурными ценностями.
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Сейчас изъятое находится на экспертизе в Таможенной лаборатории, чтобы определить, является ли данное оружие историко-культурными ценностями.
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