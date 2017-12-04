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Житель Гродно за неприличный жест на границе получил $340 штрафа
05.12.2017 17:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Житель Гродно, показавший неприличный жест пограничникам, был оштрафован на 690 рублей, сообщили Sputnik в Гродненской пограничной группе.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Сотрудники ГПК остановили мужчину в пограничной зоне возле деревни Поречье, расположенной в Гродненском районе.
"Во время проверки документов он показал неприличный жест в виде кулака с поднятым вверх средним пальцем", – сказали в группе.
Собеседники Sputnik также сообщили, что, так как этот жест является оскорбительным, в отношении гродненца составили протокол в соответствии со ст. 23.5 КоАП.
Впоследствии суд принял решение наложить на мужчину административное взыскание в виде штрафа в размере 690 рублей.
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Мужчина решил показать кулак с поднятым вверх средним пальцем во время проверки документов в приграничной зоне.
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