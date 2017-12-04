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Пьяный житель Гродно во время танцев снял штаны в ночном клубе

05.12.2017 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении жителя Гродно, который оголился на танцполе ночного клуба в минувшие выходные, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Пьяный житель Гродно во время танцев снял штаны в ночном клубе
© Sputnik/
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Мужчина 1979 года рождения выпил большое количество спиртного в увеселительном заведении областного центра на улице Победы, после чего пошел на танцпол, где стал мешать остальным отдыхающим. Ему было сделано замечание охранником клуба, однако нетрезвый мужчина не успокоился. Вскоре во время танца он решил снять штаны.

"Казалось бы, взрослый человек, имеющий за спиной 38 лет жизни, должен был извиниться и успокоиться. Но нет, прямо посреди клуба он снимает штаны и начинает публично показывать отдыхающим свою принадлежность к мужскому полу", — рассказали в УВД.

На место вызвали милицию, а самого хулигана задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится проверка.

Накануне стало известно, что еще один житель Гродно показал неприличный жест пограничникам — кулак с поднятым вверх средним пальцем. За такой поступок он оштрафован на 690 рублей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Буйный гражданин был задержан, за хулиганство в отношении него возбуждено уголовное дело.

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