Серийного грабителя задержали в Минске

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Серийный грабитель задержан во вторник в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

35-летний минчанин, подозреваемый в совершении серии грабежей в столице, был задержан на месте преступления сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, уголовного розыска Фрунзенского РУВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз".

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали злоумышленника на месте преступления. В тот день на ул. П.Глебки он напал на молодого парня и с применением насилия похитил мобильный телефон", — сказали в ГУВД.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый с конца ноября совершил несколько грабежей на территории Центрального и Фрунзенского районов белорусской столицы. Сейчас сотрудниками МВД устанавливается причастность мужчины к совершению подобных преступлений в других районах города.

Как установили правоохранители, грабежи минчанин совершал в темное время суток, предпочитая поздний вечер или ранее утро. Как правило, он нападал на женщин, подходя сзади, сбивал их с ног или наносил удары и забирал сумки.

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"В отношении задержанного мужчины Фрунзенским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 206 ("Грабеж") УК Республики Беларусь", — сказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николай Шибалко.

Ранее, отметили в ГУВД, мужчина был уже дважды судим за разбой, а в феврале этого года освободился из мест лишения свободы.