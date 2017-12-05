В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда

Два поезда, один из которых пассажирский, столкнулись вблизи Дюссельдорфа. По предварительным данным, пострадали около 50 человек, о жертвах сообщения не поступали. На месте работают спасательные службы и полиция.



Фото: twitter.com/FWMeerbusch

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда, сообщает издание Bild .

Причины происшествия неизвестны, по предварительным данным, пострадали около 50 человек, сообщения о жертвах нет.

Как сообщается в Twitter пожарной службы города Мербуш, у которого столкнулись поезда, на место аварии прибыли спасательные службы, которые проводят эвакуацию пассажиров.