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В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда

05.12.2017 23:35 — ЧП | Tut.by  
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Два поезда, один из которых пассажирский, столкнулись вблизи Дюссельдорфа. По предварительным данным, пострадали около 50 человек, о жертвах сообщения не поступали. На месте работают спасательные службы и полиция.


Фото: twitter.com/FWMeerbusch

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда, сообщает издание Bild.

Причины происшествия неизвестны, по предварительным данным, пострадали около 50 человек, сообщения о жертвах нет.

Как сообщается в Twitter пожарной службы города Мербуш, у которого столкнулись поезда, на место аварии прибыли спасательные службы, которые проводят эвакуацию пассажиров.

 
 
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По предварительным данным, пострадали около 50 человек, о жертвах сообщения не поступали.

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