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В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда
Два поезда, один из которых пассажирский, столкнулись вблизи Дюссельдорфа. По предварительным данным, пострадали около 50 человек, о жертвах сообщения не поступали. На месте работают спасательные службы и полиция.
В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда, сообщает издание
Причины происшествия неизвестны, по предварительным данным, пострадали около 50 человек, сообщения о жертвах нет.
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По предварительным данным, пострадали около 50 человек, о жертвах сообщения не поступали.
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Архив (ЧП)
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