ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК нашел "мертвую душу" в ДЮСШ Столина

05.12.2017 21:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении директора столинской детско-юношеской школы, который почти пять лет получал заработную плату за несуществующего сотрудника, сообщили Sputnik во вторник в Комитете государственного контроля Беларуси.

КГК нашел "мертвую душу" в ДЮСШ Столина
© Sputnik/ Сергей Венявский
КГК о ситуации в строительной отрасли: такого никогда не было

Махинации руководителя с зарплатами выявили в школе во время проведения проверки учебного заведения Пинской финансовой милицией.

"С января 2013 года по октябрь 2017 года он давал незаконные указания подчиненным о составлении табеля учета рабочего времени на работника, который фактически на работу не выходил", — сказали в КГК.

Там также сообщили, что данному фиктивному работнику ДЮСШ начисляли зарплату, которой пользовался директор школы. Всего руководитель незаконно получил более шести тысяч рублей.

В отношении директора было возбуждено дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), по факту проводится предварительное расследование. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего руководитель за пять лет махинаций незаконно получил более шести тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Chrysler врезался в столб под Лепелем, водителя зажало в машине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика