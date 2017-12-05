МИНСК, 5 дек — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении директора столинской детско-юношеской школы, который почти пять лет получал заработную плату за несуществующего сотрудника, сообщили Sputnik во вторник в Комитете государственного контроля Беларуси.



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Махинации руководителя с зарплатами выявили в школе во время проведения проверки учебного заведения Пинской финансовой милицией.

"С января 2013 года по октябрь 2017 года он давал незаконные указания подчиненным о составлении табеля учета рабочего времени на работника, который фактически на работу не выходил", — сказали в КГК.

Там также сообщили, что данному фиктивному работнику ДЮСШ начисляли зарплату, которой пользовался директор школы. Всего руководитель незаконно получил более шести тысяч рублей.

В отношении директора было возбуждено дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), по факту проводится предварительное расследование.