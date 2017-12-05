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Chrysler врезался в столб под Лепелем, водителя зажало в машине
05.12.2017 20:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась, чтобы извлечь мужчину-водителя из автомобиля, который в Лепельском районе врезался в бетонную опору ЛЭП, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.
© Фото: ГАИ Минска
Авария произошла накануне во второй половине дня на автодороге Н2800 вблизи населенного пункта Большой Полсвиж.
"Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Chrysler с опорой линии электропередач", – сказали в МЧС.
В результате, в салоне машины деформированными элементами кузова оказался зажат 23-летний водитель. Спасатели при помощи гидравлического оборудования деблокировали пострадавшего из автомобиля.
Находящегося без сознания молодого человека бригада скорой доставила в Лепельскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ Лепельского райотдела внутренних дел проводят по факту ДТП проверку.
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Находящегося без сознания молодого человека бригада скорой доставила в Лепельскую центральную районную больницу.
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