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Chrysler врезался в столб под Лепелем, водителя зажало в машине

05.12.2017 20:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась, чтобы извлечь мужчину-водителя из автомобиля, который в Лепельском районе врезался в бетонную опору ЛЭП, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.

Chrysler врезался в столб под Лепелем, водителя зажало в машине
© Фото: ГАИ Минска
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Авария произошла накануне во второй половине дня на автодороге Н2800 вблизи населенного пункта Большой Полсвиж.

"Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Chrysler с опорой линии электропередач", – сказали в МЧС.

В результате, в салоне машины деформированными элементами кузова оказался зажат 23-летний водитель. Спасатели при помощи гидравлического оборудования деблокировали пострадавшего из автомобиля.

Находящегося без сознания молодого человека бригада скорой доставила в Лепельскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ Лепельского райотдела внутренних дел проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Находящегося без сознания молодого человека бригада скорой доставила в Лепельскую центральную районную больницу.

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