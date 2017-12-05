Названо количество пострадавших при столкновении поездов в Германии

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Почти 50 человек пострадали во время столкновения пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщают спасательные службы Германии во вторник.

"Всего в поезде 155 человек. 41 человек с легкими травмами, трое со средней тяжести и еще трое с тяжелыми получают помощь", — говорится в сообщении в Twitter. Первоначально спасатели сообщили о 41 пострадавшем.

Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в Меербуше под Дюссельдорфом. Точные причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия оборваны линии электропередачи — люди, которые пытаются выбраться самостоятельно рискуют получить удар током. Там продолжают работу спасатели.