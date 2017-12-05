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Названо количество пострадавших при столкновении поездов в Германии

06.12.2017 07:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Почти 50 человек пострадали во время столкновения пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщают спасательные службы Германии во вторник.

Названо количество пострадавших при столкновении поездов в Германии
© Фото: ГАИ Брестской области
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"Всего в поезде 155 человек. 41 человек с легкими травмами, трое со средней тяжести и еще трое с тяжелыми получают помощь", — говорится в сообщении в Twitter. Первоначально спасатели сообщили о 41 пострадавшем.

Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в Меербуше под Дюссельдорфом. Точные причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия оборваны линии электропередачи —  люди, которые пытаются выбраться самостоятельно рискуют получить удар током. Там продолжают работу спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения двух поездов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия пострадало около 50 человек, сообщают спасатели.

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