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Грабителя, нападавшего на женщин в темноте, задержали в Минске
06.12.2017 06:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Грабитель-рецидивист, нападавший на прохожих в темное время суток, был задержан в Минске, сообщили ГУВД Мингорисполкома.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
35-летний минчанин был задержан на месте преступления — он напал на парня и пытался отобрать у него мобильный телефон. Мужчина подозревается в серии нападений на прохожих, преимущественно женщин, во Фрунзеском и Центральном районах столицы.
По данным правоохранителей, он нападал обычно в теменное время, бил сзади, сбивал жертву с ног и отнимал сумки и ценные вещи.
Задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления — у него две судимости за разбой, в феврале нынешнего года он освободился из заключения.
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Молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за грабеж, меньше года назад он вышел на свободу.
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