Грабителя, нападавшего на женщин в темноте, задержали в Минске

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Грабитель-рецидивист, нападавший на прохожих в темное время суток, был задержан в Минске, сообщили ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома СК проводит проверку по факту падения мужчины с моста на МКАД

35-летний минчанин был задержан на месте преступления — он напал на парня и пытался отобрать у него мобильный телефон. Мужчина подозревается в серии нападений на прохожих, преимущественно женщин, во Фрунзеском и Центральном районах столицы.

По данным правоохранителей, он нападал обычно в теменное время, бил сзади, сбивал жертву с ног и отнимал сумки и ценные вещи.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления — у него две судимости за разбой, в феврале нынешнего года он освободился из заключения.