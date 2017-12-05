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Снова горят: из-за лесных пожаров в Калифорнии ввели режим ЧС
06.12.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Чрезвычайное положение объявлено в округе Вентура в Калифорнии из-за лесных пожаров, более 38 тысяч человек из этого округа эвакуировано, еще около 150 тысяч человек из округа Лос-Анджелес покинули свои дома, информация об этом размещена на официальном
© REUTERS/ Stephen Lam
"Огонь очень опасен и быстро распространяется, но мы будем продолжать бороться с ним всеми средствами, которые у нас есть. Критически настроенные жители должны быть наготове и немедленно эвакуируются, если им скажут", – заявил губернатор.
Пожар начался вечером 4 декабря и быстро распространился. По информации департамента пожарной охраны, огонь бушует уже на территории в 180 квадратных километров. В данный момент стихия продвигается к тихоокеанскому побережью, по прогнозам спасательных служб, опасные условия сохранятся до четверга-пятницы.
Из-за лесных пожаров около 250 тысяч жителей Калифорнии остались без электроснабжения, более 150 зданий разрушены. Для обеспечения безопасности граждан, власти штата закрыли школы и другие учебные заведения.
Это не первая волна лесных пожаров в Калифорнии в 2017 году. В октябре текущего года штат уже пострадал от пожаров, которые были признаны одними из самых разрушительных за последние 80 лет –
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Пожар бушует на площади в 180 квадратных километров в штате Калифорния, эвакуировано больше 180 тысяч человек.
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