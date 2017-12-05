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Снова горят: из-за лесных пожаров в Калифорнии ввели режим ЧС

06.12.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Чрезвычайное положение объявлено в округе Вентура в Калифорнии из-за лесных пожаров, более 38 тысяч человек из этого округа эвакуировано, еще около 150 тысяч человек из округа Лос-Анджелес покинули свои дома, информация об этом размещена на официальном сайте губернатора штата Джерри Брауна.

Снова горят: из-за лесных пожаров в Калифорнии ввели режим ЧС
© REUTERS/ Stephen Lam
Власти Калифорнии оценили убытки от лесных пожаров в 1 млрд долларов

"Огонь очень опасен и быстро распространяется, но мы будем продолжать бороться с ним всеми средствами, которые у нас есть. Критически настроенные жители должны быть наготове и немедленно эвакуируются, если им скажут", – заявил губернатор.

Пожар начался вечером 4 декабря и быстро распространился. По информации департамента пожарной охраны, огонь бушует уже на территории в 180 квадратных километров. В данный момент стихия продвигается к тихоокеанскому побережью, по прогнозам спасательных служб, опасные условия сохранятся до четверга-пятницы.

Из-за лесных пожаров около 250 тысяч жителей Калифорнии остались без электроснабжения, более 150 зданий разрушены. Для обеспечения безопасности граждан, власти штата закрыли школы и другие учебные заведения.

Это не первая волна лесных пожаров в Калифорнии в 2017 году. В октябре текущего года штат уже пострадал от пожаров, которые были признаны одними из самых разрушительных за последние 80 лет – огонь унес жизни 40 человек, а ущерб от стихии составил более миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар бушует на площади в 180 квадратных километров в штате Калифорния, эвакуировано больше 180 тысяч человек.

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