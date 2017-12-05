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В Лепельском районе спасли тонущего в болоте мужчину

06.12.2017 10:21 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел днем 5 декабря: спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он тонет в болоте возле деревни Залесье в Лепельском районе, сообщает МЧС.

Когда работники МЧС прибыли к месту происшествия, мужчина находился на расстоянии около 60 метров от берега. Спасатели достали его из болота и передали бригаде скорой.

С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» мужчину госпитализировали.

 
 
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С предварительным диагнозом "общее переохлаждение" мужчину госпитализировали.

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