В Лепельском районе спасли тонущего в болоте мужчину

Инцидент произошел днем 5 декабря: спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он тонет в болоте возле деревни Залесье в Лепельском районе, сообщает МЧС.

Когда работники МЧС прибыли к месту происшествия, мужчина находился на расстоянии около 60 метров от берега. Спасатели достали его из болота и передали бригаде скорой.

С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» мужчину госпитализировали.