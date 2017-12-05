ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупную партию "санкционки" для РФ задержали в Россонском районе

06.12.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Крупную партию овощей и фруктов, которая перевозилась в Россию без документов, задержали сотрудники Витебской таможни в Россонском районе, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Крупную партию "санкционки" для РФ задержали в Россонском районе
© Pixabay
Россия вернет в Беларусь почти 40 тонн турецких помидоров и кабачков

Две фуры, которые ехали в сторону РФ, остановили при проведении специального мероприятия в сотрудники отдела по борьбе с контрабандой.

"Товар в грузовых отсеках перемещался без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для потребителя", – сказали в ГТК.

Груз – более 43 тонн свежих яблок, груш и белокочанной капусты – был изъят, его общая стоимость товара составила более 40 тысяч рублей.

По факту Витебской таможней был начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (нарушение правил торговли и оказания услуг населению).

Россельхознадзор "реабилитировал" продукты трех фермеров из Беларуси>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая стоимость 43 тонн свежих яблок и белокочанной капусты составила более 40 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Лепельском районе спасли тонущего в болоте мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика