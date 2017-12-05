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Крупную партию "санкционки" для РФ задержали в Россонском районе
06.12.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Крупную партию овощей и фруктов, которая перевозилась в Россию без документов, задержали сотрудники Витебской таможни в Россонском районе, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Две фуры, которые ехали в сторону РФ, остановили при проведении специального мероприятия в сотрудники отдела по борьбе с контрабандой.
"Товар в грузовых отсеках перемещался без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для потребителя", – сказали в ГТК.
Груз – более 43 тонн свежих яблок, груш и белокочанной капусты – был изъят, его общая стоимость товара составила более 40 тысяч рублей.
По факту Витебской таможней был начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (нарушение правил торговли и оказания услуг населению).
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Общая стоимость 43 тонн свежих яблок и белокочанной капусты составила более 40 тысяч рублей.
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