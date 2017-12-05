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Подробности смертельного ДТП возле "Замка": ЗИЛ не прошел техосмотр
06.12.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси приняло к производству уголовное дело, возбужденное в отношении виновника
2 декабря около 17 часов на проспекте Победителей, 69 грузовик ЗИЛ совершил наезд на группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу —
"Установлено, что 55-летний водитель управлял автомобилем ЗИЛ, не прошедшим государственный технический осмотр", — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.
По словам собеседников агентства, в последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году.
Кроме того, отметили в СК, виновник ДТП по этой причине был оштрафован в августе 2017 года.
Там также рассказали, что в настоящее время проводятся допросы свидетелей, идет работа по восстановлению картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии.
К задержанному мужчине применена
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Материалы резонансного уголовного дела о ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, преданы для расследования в Центральный аппарат СК.
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