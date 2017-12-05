МИНСК, 6 дек — Sputnik. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси приняло к производству уголовное дело, возбужденное в отношении виновника смертельного ДТП возле ТЦ "Замок" , сообщили в СК.

2 декабря около 17 часов на проспекте Победителей, 69 грузовик ЗИЛ совершил наезд на группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу — погибла 11-летняя девочка .

"Установлено, что 55-летний водитель управлял автомобилем ЗИЛ, не прошедшим государственный технический осмотр", — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, в последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году.

Кроме того, отметили в СК, виновник ДТП по этой причине был оштрафован в августе 2017 года.

Там также рассказали, что в настоящее время проводятся допросы свидетелей, идет работа по восстановлению картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии.

К задержанному мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу , отметили в СК.