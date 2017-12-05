Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Бобруйске, медики спешили на срочный вызов, сообщило в среду издание " Коммерческий курьер ".



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Подробности смертельного ДТП возле "Замка": ЗИЛ не прошел техосмотр

ДТП произошло накануне около 21:00 на улице Минской районного центра.

По информации издания, машина скорой с включенными мигалками и сиреной ехала в микрорайон №6 на срочный вызов. Как пояснил водитель автомобиля, на кольце ГАЗель пропустил грузовик, а из-за него выехала Toyota Yaris, которая врезалась в машину медиков.

От удара по касательной скорая влетела в столб. В аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.