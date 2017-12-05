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Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске
06.12.2017 12:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Бобруйске, медики спешили на срочный вызов, сообщило в среду издание "
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ДТП произошло накануне около 21:00 на улице Минской районного центра.
По информации издания, машина скорой с включенными мигалками и сиреной ехала в микрорайон №6 на срочный вызов. Как пояснил водитель автомобиля, на кольце ГАЗель пропустил грузовик, а из-за него выехала Toyota Yaris, которая врезалась в машину медиков.
От удара по касательной скорая влетела в столб. В аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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