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Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске

06.12.2017 12:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Бобруйске, медики спешили на срочный вызов, сообщило в среду издание "Коммерческий курьер".

Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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ДТП произошло накануне около 21:00 на улице Минской районного центра.

По информации издания, машина скорой с включенными мигалками и сиреной ехала в микрорайон №6 на срочный вызов. Как пояснил водитель автомобиля, на кольце ГАЗель пропустил грузовик, а из-за него выехала Toyota Yaris, которая врезалась в машину медиков.

От удара по касательной скорая влетела в столб. В аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

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