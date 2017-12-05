|
Участковый в Минске спас мужчину, угрожавшего выпрыгнуть из окна
06.12.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Участковый инспектор Центрального РУВД Минска спас пожилого мужчину, который угрожал выпрыгнуть из окна, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik/ Алексей Даничев
"Устала от жизни": в Витебске девушка прыгала с моста, ее спас ОМОН
Звонок о том, что пожилой мужчина заперся в квартире в доме на улице Каховской и ведет себя неадекватно, поступил в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД. На место выбыли сотрудники Департамента охраны, а также участковый.
"У 80-летнего мужчины произошел нервный срыв – он забаррикадировался в квартире, бросал в дверь металлические предметы, после чего начал выбрасывать вещи из окна, угрожая, что следом выпрыгнет сам", – сказали в ГУВД.
По информации столичной милиции, участковый вызвал скорую и МЧС, а когда спасатели вскрыли дверь, успел остановить мужчину на балконе перед прыжком.
Пенсионера передали сотрудникам скорой для оказания медицинской помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда спасатели вскрыли дверь, милиционер успел остановить мужчину на балконе перед прыжком.
|
Архив (ЧП)
Комментарии