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Горела колония "Белый Лебедь" в Пермском крае
06.12.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в одном из корпусов на территории исправительного учреждения в Пермском крае, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.
© REUTERS/ Mike Blake
Возгорание в одном из корпусов на территории исправительной колонии "Белый лебедь" произошло накануне в 21:15 по местному времени – загорелась кровля административного здания.
"Пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет", – сообщили Sputnik в среду в ФСИН.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, на мете происшествия работает комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего.
В ФСИН уточнили, что после окончания проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отработаны все версии произошедшего. По информации службы, попыток побега заключенных во время пожара не было.
В настоящее время в "Белом лебеде" отбывают наказание приговоренные к пожизненному заключению. Эта тюрьма было открыта в 1938 году, в разгар сталинских репрессий, в нее отправляли "политических", в основном священников.
Условия содержания в "Белом лебеде" очень жесткие, приговоренные к пожизненному в основном живут там не более 3-7 лет.
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Никто из заключенных не предпринял попыток побега из исправительной колонии во время пожара.
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