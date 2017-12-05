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Горела колония "Белый Лебедь" в Пермском крае

06.12.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в одном из корпусов на территории исправительного учреждения в Пермском крае, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

Горела колония "Белый Лебедь" в Пермском крае
© REUTERS/ Mike Blake
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Возгорание в одном из корпусов на территории исправительной колонии "Белый лебедь" произошло накануне в 21:15 по местному времени – загорелась кровля административного здания.

"Пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет", – сообщили Sputnik в среду в ФСИН.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, на мете происшествия работает комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

В ФСИН уточнили, что после окончания проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отработаны все версии произошедшего. По информации службы, попыток побега заключенных во время пожара не было.

В настоящее время в "Белом лебеде" отбывают наказание приговоренные к пожизненному заключению. Эта тюрьма было открыта в 1938 году, в разгар сталинских репрессий, в нее отправляли "политических", в основном священников.

Условия содержания в "Белом лебеде" очень жесткие, приговоренные к пожизненному в основном живут там не более 3-7 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Никто из заключенных не предпринял попыток побега из исправительной колонии во время пожара.

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