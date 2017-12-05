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Оторвавшееся от грузовика колесо сбило женщину на остановке в Минске

06.12.2017 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, которое произошло в среду на проспекте Партизанском в Минске с участием грузовика MAN, сообщила Sputnik старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Заводского района Анастасия Забавская.

Оторвавшееся от грузовика колесо сбило женщину на остановке в Минске
© Фото: ГАИ Минска
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У автомобиля, который ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Жилуновича, во время движения отлетело заднее колесо, которое сбило с ног стоящую на остановке общественного транспорта 40-летнюю женщину.

"По предварительной информации, во время движения у грузовика отлетело одно из задних колес. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног женщину, которая находилась на остановке", – рассказала Забавская.

По ее словам, пострадавшую с ушибленной раной головы и ушибами колен доставили в медучреждение, там ей наложили четыре шва.

Было установлено, что автомобиль MAN принадлежит компании, занимающейся вывозом и утилизацией мусора. Водитель в начале смены не проверил надежность крепления колес, в отношении него составлен административный протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель в начале смены не проверил надежность крепления колес, в отношении него составлен административный протокол.

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