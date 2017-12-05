МИНСК, 6 дек — Sputnik. Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту "Шереметьево", передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

В результате инцидента одна из двух ВПП в воздушной гавани временно закрыта. Работу полосы планируется возобновить в 18:00.

"Самолет AirBaltic выкатился за пределы ВПП в "Шереметьево", полоса закрыта до 18 часов", — цитирует агентство слова сотрудника экстренных служб.

Пока в аэропорту функционирует только одна взлетно-посадочная полоса. Некоторые рейсы на табло взлетов и посадок в воздушной гавани числятся как задержанные. В частности, задержаны рейсы в Ригу и Южно-Сахалинск.