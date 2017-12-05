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Одна полоса в "Шереметьево" закрыта из-за выкатившегося самолета

06.12.2017 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту "Шереметьево", передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

В результате инцидента одна из двух ВПП в воздушной гавани временно закрыта. Работу полосы планируется возобновить в 18:00.

"Самолет AirBaltic выкатился за пределы ВПП в "Шереметьево", полоса закрыта до 18 часов", — цитирует агентство слова сотрудника экстренных служб.

Пока в аэропорту функционирует только одна взлетно-посадочная полоса. Некоторые рейсы на табло взлетов и посадок в воздушной гавани числятся как задержанные. В частности, задержаны рейсы в Ригу и Южно-Сахалинск.

 
Теги: Минск
 
 
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Аэропорт обещает освободить вторую полосу в 18:00, когда уберут выкатившийся лайнер.

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