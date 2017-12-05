МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники Национального парка "Нарочанский" случайно вместо браконьеров задержали группу дачных воров, сообщили Sputnik в среду в УВД Минского облисполкома.



© Pixabay Отважный мужчина в одиночку задержал дачного вора в Витебске

Накануне егерям нацпарка поступила информация, что рядом с деревней Черемшицы, расположенной в Мядельском районе, неизвестные граждане из леса несут что-то похожее на тушу лося.

"Сотрудники выехали в указанное место и на лесной дороге заметили микроавтобус. Находившиеся в нем люди, едва увидев "буханки" лесничих, бросились врассыпную", – сообщили в УВД.

По информации милиции, егеря были уверены, что это браконьеры, и сумели задержать двоих мужчин. Однако в их машине вместо мяса оказались различные строительные инструменты. О произошедшем оперативно были проинформированы сотрудники Мядельского РОВД.

Вместе с прибывшими правоохранителями лесничие поймали еще двоих подозреваемых: один спрятался в канаве, второй – в лесу.

Все четверо подозреваются в совершении краж в деревне Черемшицы – там пропало различное имущество из домов на двух участках. Украденное воры сперва выносили за деревню, а потом в машину, стоящую в лесном массиве. По данным милиции, среди вещей были бытовая техника, инструменты, продукты и даже мотоблок.

"Этот мотоблок, скорее всего, и принял за тушу лося человек, который звонил работникам нацпарка", – уточнили в управлении.

Сейчас по месту жительства злоумышленников проводятся обыски, оперативники считают, что мужчины причастны к серии хищений в Минской области.