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Егеря в "Нарочанском" ловили браконьеров, а поймали дачных воров
06.12.2017 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники Национального парка "Нарочанский" случайно вместо браконьеров задержали группу дачных воров, сообщили Sputnik в среду в УВД Минского облисполкома.
Накануне егерям нацпарка поступила информация, что рядом с деревней Черемшицы, расположенной в Мядельском районе, неизвестные граждане из леса несут что-то похожее на тушу лося.
"Сотрудники выехали в указанное место и на лесной дороге заметили микроавтобус. Находившиеся в нем люди, едва увидев "буханки" лесничих, бросились врассыпную", – сообщили в УВД.
По информации милиции, егеря были уверены, что это браконьеры, и сумели задержать двоих мужчин. Однако в их машине вместо мяса оказались различные строительные инструменты. О произошедшем оперативно были проинформированы сотрудники Мядельского РОВД.
Вместе с прибывшими правоохранителями лесничие поймали еще двоих подозреваемых: один спрятался в канаве, второй – в лесу.
Все четверо подозреваются в совершении краж в деревне Черемшицы – там пропало различное имущество из домов на двух участках. Украденное воры сперва выносили за деревню, а потом в машину, стоящую в лесном массиве. По данным милиции, среди вещей были бытовая техника, инструменты, продукты и даже мотоблок.
"Этот мотоблок, скорее всего, и принял за тушу лося человек, который звонил работникам нацпарка", – уточнили в управлении.
Сейчас по месту жительства злоумышленников проводятся обыски, оперативники считают, что мужчины причастны к серии хищений в Минской области.
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Сейчас по месту жительства злоумышленников проводятся обыски, оперативники считают, что мужчины причастны к серии хищений в Минской области.
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