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Жертвами наводнения в Таиланде стали пятнадцать человек
06.12.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Наводнение в Таиланде затронуло восемь провинций на юге страны, пятнадцать человек погибли.
Два человека числятся пропавшими без вести с тех пор, как поток воды смыл автобус.
Миллионы жителей пострадали, наводнение нанесло ущерб сельскому хозяйству, в некоторых районах здания погрузились в воду на полтора-два метра.
Стихия обошла стороной туристические зоны. Ливневые дожди до сих пор не закончились, они угрожают стране оползнями и селями. На регион надвигается штормовой фронт, помощь пострадавшим оказывают военные Таиланда.
Ливневые дожди продолжаются, поддерживая уровень воды и вызывая затопление все новых районов южного региона.
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Стихия обошла стороной туристические зоны и прошлась по югу страны.
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