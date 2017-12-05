Жертвами наводнения в Таиланде стали пятнадцать человек

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Наводнение в Таиланде затронуло восемь провинций на юге страны, пятнадцать человек погибли.

Два человека числятся пропавшими без вести с тех пор, как поток воды смыл автобус.

Миллионы жителей пострадали, наводнение нанесло ущерб сельскому хозяйству, в некоторых районах здания погрузились в воду на полтора-два метра.

Стихия обошла стороной туристические зоны. Ливневые дожди до сих пор не закончились, они угрожают стране оползнями и селями. На регион надвигается штормовой фронт, помощь пострадавшим оказывают военные Таиланда.

Ливневые дожди продолжаются, поддерживая уровень воды и вызывая затопление все новых районов южного региона.