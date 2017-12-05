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Гражданка Казахстана пыталась въехать в Беларусь без паспорта

06.12.2017 18:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. В пункте пропуска "Новая Гута" гомельские пограничники при проверке документов гражданки Казахстана выяснили, что она следует без паспорта, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Гражданка Казахстана пыталась въехать в Беларусь без паспорта
© Sputnik/
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С собой женщина имела при себе лишь удостоверение личности. Однако этот документ не дает права гражданам Казахстана въезжать в Беларусь — для этого необходимо наличие загранпаспорта.

"В отношении 20-летней гражданки составлены процессуальные документы по статьям 23.31 (нарушение режима границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь", — сообщили в погранкомитете.

Женщине пришлось заплатить штраф в размере 1 базовой величины.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщины хотела пересечь границу по удостоверению личности, в то время как для въезда необходим загранпаспорт.

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