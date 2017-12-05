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Престарелая женщина упала из окна пятиэтажки в Новолукомле

06.12.2017 18:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Пенсионерка 1930 года рождения погибла в результате падения с четвертого этажа жилого дома в Новолукомле, об этом Sputnik сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в среду днем, примерно в 15:30 на одной из центральных городских улиц. Тело женщины было обнаружено на земле возле пятиэтажки, в которой она проживала.

Престарелая женщина упала из окна пятиэтажки в Новолукомле
© Sputnik / Констанция Ждановская
Ребенок упал с 8 этажа общежития, пока его отчим вышел на перекур

"Возле пятиэтажного дома обнаружено тело женщины 1930 года рождения", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Она также отметила, что женщина жила одна, а ее квартира расположена на четвертом этаже.

На месте происшествия работает следственная группа, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работают оперативники.

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