Престарелая женщина упала из окна пятиэтажки в Новолукомле

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Пенсионерка 1930 года рождения погибла в результате падения с четвертого этажа жилого дома в Новолукомле, об этом Sputnik сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в среду днем, примерно в 15:30 на одной из центральных городских улиц. Тело женщины было обнаружено на земле возле пятиэтажки, в которой она проживала.



© Sputnik / Констанция Ждановская Ребенок упал с 8 этажа общежития, пока его отчим вышел на перекур

"Возле пятиэтажного дома обнаружено тело женщины 1930 года рождения", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Она также отметила, что женщина жила одна, а ее квартира расположена на четвертом этаже.

На месте происшествия работает следственная группа, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Минчанин упал с моста на МКАД прямо под колеса фуры>>

Женщина разбилась, выпав из окна гостиницы "Припять">>