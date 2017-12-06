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Пьяный водитель на "летучем голландце" вытолкнул Seat на "встречку"
06.12.2017 20:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Житель Гродно, работающий водителем автобуса, получит большой штраф и лишится водительских прав за ряд грубых нарушений ПДД, сообщили Sputnik в областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел накануне вечером. Hyundai на перекрестке улиц Южной и Химиков врезался в заднюю часть Seat Cordoba, затормозившего на перекрестке. От удара "Сеат" вылетел через встречные полосы на тротуар возле светофора.
Прибывшие на место происшествия инспекторы ГАИ установили, что водитель Hyundai находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что норма алкоголя в крови у водителя превысила норму в семь раз.
Водитель рассказал инспекторам, что приехал после смены автопарке в деревню Малаховичи и распил с другом бутылку виски, а потом немного поспал. После этого они решили поехать в Гродно. Пассажир же заявил инспекторам, что он знал, что его друг выпивал, и был против поездки. Однако, услышав, что тот отлично себя чувствует, решил поехать с ним. При этом так как был уверен в водителе, на дорогу не смотрел.
Водитель Seat в свою отметил, что не заметил в зеркалах заднего вида легковушку, потому что она ехала с выключенными фарами.
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Содержание алкоголя в крови у водителя превысило допустимую норму в семь раз, к тому же он двигался в темное время суток без включенных фар.
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