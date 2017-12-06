МИНСК, 6 дек — Sputnik. Житель Гродно, работающий водителем автобуса, получит большой штраф и лишится водительских прав за ряд грубых нарушений ПДД, сообщили Sputnik в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне вечером. Hyundai на перекрестке улиц Южной и Химиков врезался в заднюю часть Seat Cordoba, затормозившего на перекрестке. От удара "Сеат" вылетел через встречные полосы на тротуар возле светофора.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГАИ установили, что водитель Hyundai находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что норма алкоголя в крови у водителя превысила норму в семь раз.

Водитель рассказал инспекторам, что приехал после смены автопарке в деревню Малаховичи и распил с другом бутылку виски, а потом немного поспал. После этого они решили поехать в Гродно. Пассажир же заявил инспекторам, что он знал, что его друг выпивал, и был против поездки. Однако, услышав, что тот отлично себя чувствует, решил поехать с ним. При этом так как был уверен в водителе, на дорогу не смотрел.

Водитель Seat в свою отметил, что не заметил в зеркалах заднего вида легковушку, потому что она ехала с выключенными фарами.