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Алабай напал на жительницу Заславля: женщина серьезно пострадала
06.12.2017 20:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Вырвавшаяся из вольера собака породы алабай покусала жительницу Заславля, пострадавшая женщина доставлена в реанимационное отделение больницы, сообщили Sputnik очевидцы.
Инцидент в городе-спутнике Минска произошел накануне днем в районе железнодорожного вокзала. Как рассказали очевидцы, собака напала на местную жительницу. Помочь женщине пытался молодой человек, который тоже получил травмы, но сумел прогнать пса.
Собеседники Sputnik отметили, что женщина в результате нападения серьезно пострадала и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение, где в настоящее время медики оказывают ей помощь.
По предварительным данным, собака вырвалась из вольера в поселке Хмелевка, расположенного вблизи Заславля.
Sputnik пока не располагает комментариями правоохранительных органов относительно произошедшего инцидент.
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Женщина в результате нападения серьезно пострадала и была доставлена бригадой скорой в реанимацию.
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