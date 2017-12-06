Алабай напал на жительницу Заславля: женщина серьезно пострадала

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Вырвавшаяся из вольера собака породы алабай покусала жительницу Заславля, пострадавшая женщина доставлена в реанимационное отделение больницы, сообщили Sputnik очевидцы.

Инцидент в городе-спутнике Минска произошел накануне днем в районе железнодорожного вокзала. Как рассказали очевидцы, собака напала на местную жительницу. Помочь женщине пытался молодой человек, который тоже получил травмы, но сумел прогнать пса.

Собеседники Sputnik отметили, что женщина в результате нападения серьезно пострадала и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение, где в настоящее время медики оказывают ей помощь.

По предварительным данным, собака вырвалась из вольера в поселке Хмелевка, расположенного вблизи Заславля.

Sputnik пока не располагает комментариями правоохранительных органов относительно произошедшего инцидент.