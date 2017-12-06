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Поругалась с мамой и исчезла на 5 дней: в Бресте разыскивают школьницу
07.12.2017 07:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
ИНСК, 7 дек — Sputnik. В Бресте объявлена в розыск 13-летняя Арина Литвинчук, которая в субботу 2 декабря поругалась с мамой и ушла из дому. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
УВД Брестского облисполкома сообщило приметы девочки: рост 160 — 170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы до плеч, на пояснице есть родинка. Школьница ушла из дома в черной куртке с капюшоном, черных облегающих брюках, клетчатой рубашке и вязанной серой шапке.
Это не первый побег школьницы — как рассказала завившая в милицию о пропаже мама, девочка и раньше уходила из дома. Есть версия, что она может находиться в компании лиц, злоупотребляющих алкоголем.
Пропавшая в Бресте Арина Литвинчук
Всех кто видел Арину или знает что-либо о ее местонахождении, правоохранители просят звонить по телефонам 8 (033) 9004555, 8 (029) 7910078 либо по специальной линии 102.
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Брестская милиция объявила в розыск 13-летнюю школьницу, которая в субботу ушла из дома и может находиться в компании пьющих людей.
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