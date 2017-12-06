Калифорния в огне: есть пострадавшие, люди эвакуированы, школы закрыты

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Природные пожары продолжают бушевать на этой неделе в американском штате Калифорния. При тушении огня уже пострадало трое пожарных.

Пожары, которые во вторник охватили около 180 квадратных километров, в среду увеличились по площади до 259 квадратных километров.

В округах Лос-Анджелес и Вентура более 180 тысячам человек рекомендовано покинуть свои дома. По сообщению энергетической компании Southern California Edison, которая отвечает за энергообеспечение округов, охваченных возгоранием, нарушено энергоснабжение 14,5 тысяч домов и предприятий.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун в округе Вентура ввел режим чрезвычайной ситуации. Школы и другие учебные заведения закрыты.

Президент США Дональд Трам порекомендовал жителям региона прислушаться к советам местных властей.

Our thoughts and prayers are with everyone in the path of California’s wildfires. I encourage everyone to heed the advice and orders of local and state officials. THANK YOU to all First Responders for your incredible work! https://t.co/g9y9PkB352 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 декабря 2017 г.

​"Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронули лесные пожары в Калифорнии. Я призываю всех прислушиваться к советам и распоряжениям местных и государственных чиновников", — написал он на своей странице в Twitter.

Для борьбы с огнем мобилизована спецтехника, в частности, самолеты и вертолеты со специальным оборудованием, предназначенным для забора и сброса воды.

Некоторые жители региона, проезжая мимо эпицентра событий, сняли и разместили в соцсетях видео пожаров.

​​"​Наибольшая угроза — это ветер. Он усиливается и это осложняет нам работу. В некоторых местах порывы достигают 100 километров в час. Мы делаем все возможное, но пока победить огонь не удается", — прокомментировал ситуацию представитель пожарных штата Калифорния Ральф Терразас.

Not the typical morning commute… pic.twitter.com/kJIOQeqsIK — A. Mutzabaugh CMT (@WLV_investor) 6 декабря 2017 г.

​Пожарные рассчитывают, что смогут переломить ситуацию лишь к пятнице, когда стихнет ветер.

Напомним, что первый очаг возгорания возник в понедельник вечером, а затем пожар распространился в направлении города Вентура.