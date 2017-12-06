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Калифорния в огне: есть пострадавшие, люди эвакуированы, школы закрыты
07.12.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Природные пожары продолжают бушевать на этой неделе в американском штате Калифорния. При тушении огня уже пострадало трое пожарных.
© REUTERS/ Mike Blake
Пожары, которые во вторник охватили около 180 квадратных километров, в среду увеличились по площади до 259 квадратных километров.
В округах Лос-Анджелес и Вентура более 180 тысячам человек рекомендовано покинуть свои дома. По сообщению энергетической компании Southern California Edison, которая отвечает за энергообеспечение округов, охваченных возгоранием, нарушено энергоснабжение 14,5 тысяч домов и предприятий.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун в округе Вентура ввел режим чрезвычайной ситуации. Школы и другие учебные заведения закрыты.
Президент США Дональд Трам порекомендовал жителям региона прислушаться к советам местных властей.
"Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронули лесные пожары в Калифорнии. Я призываю всех прислушиваться к советам и распоряжениям местных и государственных чиновников", — написал он на своей странице в Twitter.
Для борьбы с огнем мобилизована спецтехника, в частности, самолеты и вертолеты со специальным оборудованием, предназначенным для забора и сброса воды.
Некоторые жители региона, проезжая мимо эпицентра событий, сняли и разместили в соцсетях видео пожаров.
"Наибольшая угроза — это ветер. Он усиливается и это осложняет нам работу. В некоторых местах порывы достигают 100 километров в час. Мы делаем все возможное, но пока победить огонь не удается", — прокомментировал ситуацию представитель пожарных штата Калифорния Ральф Терразас.
Пожарные рассчитывают, что смогут переломить ситуацию лишь к пятнице, когда стихнет ветер.
Напомним, что первый очаг возгорания возник в понедельник вечером, а затем пожар распространился в направлении города Вентура.
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Основной причиной, которая мешает оперативному тушению пожаров, называется ветер, порывы которого могут достигать 100 километров в час.
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