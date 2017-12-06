ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобруйчанке за убийство собутыльника предъявлено обвинение

07.12.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Жительница Бобруйска привлечена в качестве обвиняемой по делу об убийстве, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел в первый день зимы в районном центре. В ходе ссоры, которая возникла между 33-летней бобруйчанкой и ее знакомым 1972 года рождения во время употребления спиртного, женщина нанесла своему собутыльнику смертельный удар ножом.

Бобруйчанке за убийство собутыльника предъявлено обвинение
© Фото: ГПК
СК: сын убил отца, мешавшего спать

"Прибывшие медицинские работники, проведя реанимационные мероприятия, констатировали смерть", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Она отметила, что женщина после произошедшего сама вызвала скорую помощь.

Медики предположили, что смерть произошла из-за обильной кровопотери.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещдоки, по которым назначен ряд экспертиз. Также были допрошены свидетели.

Обвиняемая находится под стражей, мотив убийства устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина во время совместного распития спиртного нанесла мужчине смертельное ранение ножом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Калифорния в огне: есть пострадавшие, люди эвакуированы, школы закрыты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика