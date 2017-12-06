Бобруйчанке за убийство собутыльника предъявлено обвинение

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Жительница Бобруйска привлечена в качестве обвиняемой по делу об убийстве, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел в первый день зимы в районном центре. В ходе ссоры, которая возникла между 33-летней бобруйчанкой и ее знакомым 1972 года рождения во время употребления спиртного, женщина нанесла своему собутыльнику смертельный удар ножом.

"Прибывшие медицинские работники, проведя реанимационные мероприятия, констатировали смерть", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Она отметила, что женщина после произошедшего сама вызвала скорую помощь.

Медики предположили, что смерть произошла из-за обильной кровопотери.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещдоки, по которым назначен ряд экспертиз. Также были допрошены свидетели.

Обвиняемая находится под стражей, мотив убийства устанавливается.