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Бобруйчанке за убийство собутыльника предъявлено обвинение
07.12.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Жительница Бобруйска привлечена в качестве обвиняемой по делу об убийстве, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел в первый день зимы в районном центре. В ходе ссоры, которая возникла между 33-летней бобруйчанкой и ее знакомым 1972 года рождения во время употребления спиртного, женщина нанесла своему собутыльнику смертельный удар ножом.
© Фото: ГПК
"Прибывшие медицинские работники, проведя реанимационные мероприятия, констатировали смерть", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Она отметила, что женщина после произошедшего сама вызвала скорую помощь.
Медики предположили, что смерть произошла из-за обильной кровопотери.
Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещдоки, по которым назначен ряд экспертиз. Также были допрошены свидетели.
Обвиняемая находится под стражей, мотив убийства устанавливается.
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Женщина во время совместного распития спиртного нанесла мужчине смертельное ранение ножом.
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