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Частичный блэкаут в аэропорту Минск: нет электричества в двух секторах
07.12.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. В здании Национального аэропорта Минск нарушена работа систем подачи электроэнергии, об этом Sputnik сообщили очевидцы.
В 5 и 6 секторе полностью отсутствует электричество: нет света, не работают табло. В остальных секторах не функционируют эскалаторы, автоматические двери. Без электричества находятся кафе и туалеты – они закрыты.
"Табло в остальных секторах работают, но не обновляют прилеты и вылеты", — рассказали очевидцы.
На въезде на территорию аэропорта не работает электронный шлагбаум для автомобилей.
"Стоят работники и с часами проверяют время приезда машины", — отметили очевидцы.
Sputnik обратился в пресс-службу аэропорта, где пояснили, что объект должен восстановить свою работу к 11:30.
"Это стандартная плановая проверка", — рассказали собеседники агентства.
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Не работают информационные табло, эскалаторы и автоматические двери, также закрыты кафе и туалеты.
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