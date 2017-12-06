Частичный блэкаут в аэропорту Минск: нет электричества в двух секторах

МИНСК, 7 дек — Sputnik. В здании Национального аэропорта Минск нарушена работа систем подачи электроэнергии, об этом Sputnik сообщили очевидцы.

В 5 и 6 секторе полностью отсутствует электричество: нет света, не работают табло. В остальных секторах не функционируют эскалаторы, автоматические двери. Без электричества находятся кафе и туалеты – они закрыты.

"Табло в остальных секторах работают, но не обновляют прилеты и вылеты", — рассказали очевидцы.

На въезде на территорию аэропорта не работает электронный шлагбаум для автомобилей.

"Стоят работники и с часами проверяют время приезда машины", — отметили очевидцы.

Sputnik обратился в пресс-службу аэропорта, где пояснили, что объект должен восстановить свою работу к 11:30.

"Это стандартная плановая проверка", — рассказали собеседники агентства.