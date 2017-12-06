МИНСК, 7 дек — Sputnik. УСК по Минской области завершило расследование по делу инженера УП "Белтехосмотр". Следователями было установлено более 80 эпизодов его противоправных действий.

Сотрудник одного из филиалов УП "Белтехосмотр" с ноября 2015 по февраль 2017 года регулярно получал вознаграждения от владельцев машин с различными техническими неисправностями за прохождение техосмотра. Суммы взяток составляли в среднем около 20 долларов США.

"Следствием проведено несколько сотен допросов, обысков, выемок, осмотров транспортных средств и технической документации", — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сертификаты и разрешения, которые за взятки выдавал обвиняемый, признаны недействительными. Владельцам авто придется приходить техосмотр заново.

Инженеру предъявлено обвинение по 86 эпизодам, ему инкриминируется взяточничество и служебный подлог. Он заключен под стражу.

Следствие выявило немало нарушений в организации работы диагностических станций, на которых автомобили проходят техосмотр на допуск к дорожному движению. На основе этих данных руководству РУСП "Белтехосмотр" направлено предписание об их устранении. По мнению представителей Следственного комитета, подобные недочеты в работе создают условия для совершения коррупционных преступлений.

Учитывая то, что в стоимость техосмотра сейчас включен обязательный дорожный сбор, все больше водителей сознательно уклоняются от прохождения техосмотра чтобы его не платить.

Недавно возле ТЦ "Замок" в Минске грузовик ЗИЛ сбил на пешеходном переходе людей , в результате чего погибла 11-летняяя девочка . По утверждению водителя, у автомобиля отказали тормоза . Установлено, что ЗИЛ последний раз проходил техосмотр в 2015 году , а водителю выписывали штраф за его просрочку.