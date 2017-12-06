В минской квартире загорелось кресло, сидевшего в нем мужчину спасли

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Устанавливается причина пожара, который произошел в квартире одной из многоэтажек в Минске, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент произошел накануне ближе к полуночи – сообщение о пожаре по улице Одоевского поступило спасателям в 22:38. Прибывшие на место пожарные не увидели внешних признаков горения.

Поднявшись на четвертый этаж, было установлено, что в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже, загорелось кресло.

Сотрудники МЧС спасли мужчину, знакомого хозяина квартиры, который сидел в этом кресле. Пострадавший с термическими ожогами был госпитализирован.

Пожарные ликвидировали возгорание, кроме кресла в комнате пострадала входная дверь, потолок и стены.