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В минской квартире загорелось кресло, сидевшего в нем мужчину спасли
07.12.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Устанавливается причина пожара, который произошел в квартире одной из многоэтажек в Минске, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления МЧС.
Инцидент произошел накануне ближе к полуночи – сообщение о пожаре по улице Одоевского поступило спасателям в 22:38. Прибывшие на место пожарные не увидели внешних признаков горения.
Поднявшись на четвертый этаж, было установлено, что в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже, загорелось кресло.
Сотрудники МЧС спасли мужчину, знакомого хозяина квартиры, который сидел в этом кресле. Пострадавший с термическими ожогами был госпитализирован.
Пожарные ликвидировали возгорание, кроме кресла в комнате пострадала входная дверь, потолок и стены.
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Мужчина получил термические ожоги, прибывшая на место бригада медиков госпитализировала его.
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Архив (ЧП)
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