Спасатели потушили горевший автофургон в Осиповичском районе

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Автомобиль ГАЗ-53 (автофургон) загорелся в деревне Станция Верейцы Осиповичского района, сообщили в четверг в Могилевском областном управлении МЧС.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, автофургон 1990 года выпуска горел открытым пламенем. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Осиповичскому унитарному коммунальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства и предназначен для перевозки людей.

В момент пожара людей в машине не было. До прибытия подразделений МЧС рабочие из котельной попытались потушить автофургон с помощью двух порошковых огнетушителей и задействовали пожарный кран.

В результате возгорания поврежден фургон, кабина и моторный отсек автомобиля. Никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.