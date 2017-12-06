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Спасатели потушили горевший автофургон в Осиповичском районе
07.12.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Автомобиль ГАЗ-53 (автофургон) загорелся в деревне Станция Верейцы Осиповичского района, сообщили в четверг в Могилевском областном управлении МЧС.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, автофургон 1990 года выпуска горел открытым пламенем. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Осиповичскому унитарному коммунальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства и предназначен для перевозки людей.
В момент пожара людей в машине не было. До прибытия подразделений МЧС рабочие из котельной попытались потушить автофургон с помощью двух порошковых огнетушителей и задействовали пожарный кран.
В результате возгорания поврежден фургон, кабина и моторный отсек автомобиля. Никто не пострадал.
Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
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В момент возникновения пожара в автомобиле не было людей, никто не пострадал.
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