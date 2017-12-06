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Микроавтобус опрокинулся в Дзержинском районе: погиб пассажир

07.12.2017 11:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Дзержинском районе, в результате которого погиб человек, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Минской области.

Микроавтобус опрокинулся в Дзержинском районе: погиб пассажир
© Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Авария произошла накануне днем возле деревни Юцки. Водитель микроавтобуса Volkswagen LT не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП 69-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", — рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды областного ГАИ Ирина Сапунова.

Она отметила, что в машине находился еще один пассажир, он был госпитализирован с травмами. Представитель ГАИ также сказала, что на микроавтобусе была установлена "всесезонка".

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще один находившийся в бусе мужчина был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

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