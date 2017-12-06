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В Гомеле пьяный устроил стрельбу из пневматики на лестничной площадке - задерживал ОМОН

07.12.2017 11:54 — ЧП | Tut.by  
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Милицию вызвала жительница многоэтажки на улице Минской. К пенсионерке в квартиру прибежала соседка и рассказала, что на лестничной площадке сосед сверху, высказывая угрозы, стреляет из пистолета. Подробности случившегося рассказали в УВД Гомельского облисполкома.


На место происшествия выехали милицейские наряды и сотрудники ОМОНа. На требования прекратить стрельбу и сдать оружие мужчина не отреагировал, а убежал и заперся у себя дома, оставив при этом на ступеньках куртку с ключами от квартиры. ОМОН без шума и сложностей попал к нему домой.

После осмотра подъезда и лестничного марша выяснилось, что гомельчанин сделал не менее 10 выстрелов — повреждены стены, разбиты окна, на полу найдены пластиковые пули.


Отдать оружие добровольно 30-летний гомельчанин отказался: мол, не помнит, куда его положил. Пневматический пистолет милиционеры нашли при обыске квартиры. А медицинское освидетельствование мужчины показало в его крови 2,62 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

 
 
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На требования прекратить стрельбу и сдать оружие мужчина не отреагировал, а убежал и заперся у себя дома, оставив при этом на ступеньках куртку с ключами от...

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