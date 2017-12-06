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В Гомеле пьяный устроил стрельбу из пневматики на лестничной площадке - задерживал ОМОН
Милицию вызвала жительница многоэтажки на улице Минской. К пенсионерке в квартиру прибежала соседка и рассказала, что на лестничной площадке сосед сверху, высказывая угрозы, стреляет из пистолета. Подробности случившегося
На место происшествия выехали милицейские наряды и сотрудники ОМОНа. На требования прекратить стрельбу и сдать оружие мужчина не отреагировал, а убежал и заперся у себя дома, оставив при этом на ступеньках куртку с ключами от квартиры. ОМОН без шума и сложностей попал к нему домой.
После осмотра подъезда и лестничного марша выяснилось, что гомельчанин сделал не менее 10 выстрелов — повреждены стены, разбиты окна, на полу найдены пластиковые пули.
Отдать оружие добровольно 30-летний гомельчанин отказался: мол, не помнит, куда его положил. Пневматический пистолет милиционеры нашли при обыске квартиры. А медицинское освидетельствование мужчины показало в его крови 2,62 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
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На требования прекратить стрельбу и сдать оружие мужчина не отреагировал, а убежал и заперся у себя дома, оставив при этом на ступеньках куртку с ключами от...
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