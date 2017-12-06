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Спасатели освободили вмерзшего в лед лебедя в Городокском районе

07.12.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Лебедь оказался в ледяном плену в деревне Селище Городокского района, ему на помощь пришли спасатели, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Местные жители рассказали спасателям, что лебедь вмерз в лед и уже около недели мучается, не может улететь.

Очевидцы не могли помочь благородной птице, так как образовавший лед на водоеме не достаточно окреп, был риск провалиться.

Городокские спасатели откликнулись на просьбу местных жителей и справились с проблемой за считанные минуты.

"Передвигаясь по пруду в специальном костюме и ломая лед, Базылев Павел, работник Городокского РОЧС, пригнал истощенного лебедя к берегу, на котором его уже поджидала группа спасателей", — сообщили в МЧС.

Спасатели освободили вмерзшего в лед лебедя в Городокском районе
© Фото: Витебское ОУМЧС
Замерзший лебедь на руках у спасателя

Птицу поймали и передали в витебский зоопарк.

"Главная задача спасателей – предупредить о беде каждого, ну а если вдруг она случилось, в кратчайшие сроки прийти на помощь", — отметили в МЧС.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Замерзшая птица мучилась около недели и не могла улететь, пока ей не помогли спасатели.

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