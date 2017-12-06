Российская скорая помощь приехала к пострадавшему в центре Стокгольма

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Одетые в специальную форму медики на машине скорой помощи с российскими номерами помогли человеку, которому стало плохо в центре Стокгольма (Швеция), сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, они сначала не обратили внимания на сотрудников "Скорой", но затем непривычная форма и машина привлекли их внимание.

Один из очевидцев сфотографировал машину, и фотографию выложил на своей странице в Twitter.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.

​"Что здесь делает российская скорая помощь?", — написал он.

Однако никто из комментаторов не смогу выдвинуть правдоподобной теории на этот счет. Были предположения, что это артисты, принимавшие участие в съемках фильма, а также вариант, что машина может обслуживать посольство Российской Федерации в Швеции.

Как выяснилось позже, помощь гражданину Швеции оказала одиннадцатая бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка". Она находилась в стране для транспортировки гражданина России, который ранее получил там травму. После того как миновал острый период лечения, пострадавшему было разрешено вернуться в РФ для того, чтобы продолжить лечение. По запросу страховой компании бригада скорой прибыла в Швецию.

"Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — рассказал главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония агентству РИА Новости .

Бригада следовала из города Эребру, который находится в 200 километрах от Стокгольма, на паром, чтобы продолжить путь домой.