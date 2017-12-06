ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская скорая помощь приехала к пострадавшему в центре Стокгольма

07.12.2017 12:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Одетые в специальную форму медики на машине скорой помощи с российскими номерами помогли человеку, которому стало плохо в центре Стокгольма (Швеция), сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, они сначала не обратили внимания на сотрудников "Скорой", но затем непривычная форма и машина привлекли их внимание.

Один из очевидцев сфотографировал машину, и фотографию выложил на своей странице в Twitter.

​"Что здесь делает российская скорая помощь?", — написал он.

Однако никто из комментаторов не смогу выдвинуть правдоподобной теории на этот счет. Были предположения, что это артисты, принимавшие участие в съемках фильма, а также вариант, что машина может обслуживать посольство Российской Федерации в Швеции.

Российская скорая помощь приехала к пострадавшему в центре Стокгольма
© Фото: Коммерческий курьер
Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске

Как выяснилось позже, помощь гражданину Швеции оказала одиннадцатая бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка". Она находилась в стране для транспортировки гражданина России, который ранее получил там травму. После того как миновал острый период лечения, пострадавшему было разрешено вернуться в РФ для того, чтобы продолжить лечение. По запросу страховой компании бригада скорой прибыла в Швецию.

"Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — рассказал главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония агентству РИА Новости.

Бригада следовала из города Эребру, который находится в 200 километрах от Стокгольма, на паром, чтобы продолжить путь домой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики на машине скорой помощи с российскими номерами оказали помощь лежавшему на тротуаре мужчине в шведской столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле пьяный устроил стрельбу из пневматики на лестничной площадке - задерживал ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика