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Российская скорая помощь приехала к пострадавшему в центре Стокгольма
07.12.2017 12:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Одетые в специальную форму медики на машине скорой помощи с российскими номерами помогли человеку, которому стало плохо в центре Стокгольма (Швеция), сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, они сначала не обратили внимания на сотрудников "Скорой", но затем непривычная форма и машина привлекли их внимание.
Один из очевидцев сфотографировал машину, и фотографию выложил на своей странице в Twitter.
"Что здесь делает российская скорая помощь?", — написал он.
Однако никто из комментаторов не смогу выдвинуть правдоподобной теории на этот счет. Были предположения, что это артисты, принимавшие участие в съемках фильма, а также вариант, что машина может обслуживать посольство Российской Федерации в Швеции.
Как выяснилось позже, помощь гражданину Швеции оказала одиннадцатая бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка". Она находилась в стране для транспортировки гражданина России, который ранее получил там травму. После того как миновал острый период лечения, пострадавшему было разрешено вернуться в РФ для того, чтобы продолжить лечение. По запросу страховой компании бригада скорой прибыла в Швецию.
"Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — рассказал главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония агентству
Бригада следовала из города Эребру, который находится в 200 километрах от Стокгольма, на паром, чтобы продолжить путь домой.
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Медики на машине скорой помощи с российскими номерами оказали помощь лежавшему на тротуаре мужчине в шведской столице.
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