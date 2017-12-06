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Милиция установила личность женщины, утонувшей в Соже в гомельском парке
Единственного родственника утонувшей в конце ноября в Соже пенсионерки удалось отыскать с помощью подруги погибшей, рассказали в УВД.
Сначала в Бюро регистрации несчастных случаев позвонила гомельчанка и рассказала, что давно не видела свою подругу. Оказалось, ту самую, чье тело несколько дней назад
Как сообщили в УВД, на теле утонувшей признаков насильственной смерти не обнаружено. Тем не менее, о причинах смерти погибшей говорить пока рано — назначен и проводится ряд экспертиз.
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Нашелся родственник утонувшей в Соже в районе гомельского парка в конце ноября пенсионерки.
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Архив (ЧП)
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