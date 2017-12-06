Милиция установила личность женщины, утонувшей в Соже в гомельском парке

Единственного родственника утонувшей в конце ноября в Соже пенсионерки удалось отыскать с помощью подруги погибшей, рассказали в УВД.





Сначала в Бюро регистрации несчастных случаев позвонила гомельчанка и рассказала, что давно не видела свою подругу. Оказалось, ту самую, чье тело несколько дней назад обнаружили в реке . Правоохранители вышли на единственного родственника 67-летней погибшей — племянника.

Как сообщили в УВД, на теле утонувшей признаков насильственной смерти не обнаружено. Тем не менее, о причинах смерти погибшей говорить пока рано — назначен и проводится ряд экспертиз.