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Милиция установила личность женщины, утонувшей в Соже в гомельском парке

07.12.2017 13:02 — ЧП | Tut.by  
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Единственного родственника утонувшей в конце ноября в Соже пенсионерки удалось отыскать с помощью подруги погибшей, рассказали в УВД.


Сначала в Бюро регистрации несчастных случаев позвонила гомельчанка и рассказала, что давно не видела свою подругу. Оказалось, ту самую, чье тело несколько дней назад обнаружили в реке. Правоохранители вышли на единственного родственника 67-летней погибшей — племянника.

Как сообщили в УВД, на теле утонувшей признаков насильственной смерти не обнаружено. Тем не менее, о причинах смерти погибшей говорить пока рано — назначен и проводится ряд экспертиз.

 
 
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Нашелся родственник утонувшей в Соже в районе гомельского парка в конце ноября пенсионерки.

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