Переход на проспекте Победителей закрыли после смертельного ДТП

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Пешеходный переход около ТЦ "Замок" на проспекте Победителей, на котором 2 декабря погибла 11-летняя девочка, ликвидирован, также временно закрыт остановочный пункт "Площадь Государственного флага".

В минувшую субботу, 2 декабря, грузовик ЗИЛ совершил наезд на группу людей , переходивших дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии погибла девочка и еще четыре человека получили травмы.



© Sputnik / Виктор Толочко Установка ограждений на месте пешеходного перехода на проспекте Победителей

По факту произошедшего в отношении 55-летнего водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем ЗИЛ, не прошедшим государственный технический осмотр . В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена сотрудниками РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году.

После смертельного наезда светофоры на пешеходном переходе у ТЦ "Замок" демонтировали. Также появились ограждения, чтобы люди не переходили в этом месте проспект Победителей.

Остановочный пункт «Площадь Государственного флага» на стороне НВЦ «БелЭкспо» будет временно закрыт с 7 декабря. — Minsk Subway (@MinskMetroNet) December 7, 2017

​С 7 декабря временно закрыта остановка "Площадь Государственного флага", расположенная на стороне НВЦ "БелЭкспо". Теперь автобусы и троллейбусы будут проезжать мимо нее во время движения в сторону улицы Орловской.