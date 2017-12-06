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Переход на проспекте Победителей закрыли после смертельного ДТП

07.12.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Пешеходный переход около ТЦ "Замок" на проспекте Победителей, на котором 2 декабря погибла 11-летняя девочка, ликвидирован, также временно закрыт остановочный пункт "Площадь Государственного флага".

В минувшую субботу, 2 декабря, грузовик ЗИЛ совершил наезд на группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии погибла девочка и еще четыре человека получили травмы.

Переход на проспекте Победителей закрыли после смертельного ДТП
© Sputnik / Виктор Толочко
Установка ограждений на месте пешеходного перехода на проспекте Победителей

По факту произошедшего в отношении 55-летнего водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем ЗИЛ, не прошедшим государственный технический осмотр. В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена сотрудниками РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году.

После смертельного наезда светофоры на пешеходном переходе у ТЦ "Замок" демонтировали. Также появились ограждения, чтобы люди не переходили в этом месте проспект Победителей.

​С 7 декабря временно закрыта остановка "Площадь Государственного флага", расположенная на стороне НВЦ "БелЭкспо". Теперь автобусы и троллейбусы будут проезжать мимо нее во время движения в сторону улицы Орловской.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте пешеходного перехода демонтированы светофоры и установлены ограждения.

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