|
Переход на проспекте Победителей закрыли после смертельного ДТП
07.12.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Пешеходный переход около ТЦ "Замок" на проспекте Победителей, на котором 2 декабря погибла 11-летняя девочка, ликвидирован, также временно закрыт остановочный пункт "Площадь Государственного флага".
В минувшую субботу, 2 декабря, грузовик
© Sputnik / Виктор Толочко
Установка ограждений на месте пешеходного перехода на проспекте Победителей
По факту произошедшего в отношении 55-летнего водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем ЗИЛ, не прошедшим государственный
После смертельного наезда светофоры на пешеходном переходе у ТЦ "Замок" демонтировали. Также появились ограждения, чтобы люди не переходили в этом месте проспект Победителей.
С 7 декабря временно закрыта остановка "Площадь Государственного флага", расположенная на стороне НВЦ "БелЭкспо". Теперь автобусы и троллейбусы будут проезжать мимо нее во время движения в сторону улицы Орловской.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте пешеходного перехода демонтированы светофоры и установлены ограждения.
|
Архив (ЧП)
Комментарии