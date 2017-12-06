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В Минске задержали карманниц на рынке и в метро

07.12.2017 14:01 — ЧП | Tut.by  
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В Минске задержали карманниц на рынке и станции метро «Грушевка». Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В выходной день 35-летняя карманница приехала на столичный рынок. Увидев кошелек из приоткрытой сумки покупательницы, женщина незаметно его достала и хотела скрыться. Но ее оперативно задержали сотрудники милиции.

Выяснилось, что за час до этого женщина обокрала двух других посетительниц рынка. Потерпевшие обнаружили пропажу только спустя некоторое время.

Женщина была неоднократно судима за карманные кражи, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

А 3 декабря милиция задержала другую карманницу из Витебска на станции метро «Грушевка». Женщина также была судима за кражу кошельков и в конце ноября вышла из тюрьмы.

Фото: guvd.gov.by

Выяснилось, что пассажирка в метро заметила, как у нее из сумки женщина вытащила кошелек. Она стала кричать и звать на помощь пассажиров. Очевидцы произошедшего нажали на кнопку связи с машинистом поезда.

На место приехали сотрудники милиции и доставили карманницу в РОВД. При личном досмотре у нее нашли похищенный кошелек с 65 рублями. Также выяснилось, что эта женщина причастна к краже кошелька в троллейбусе на улице Щорса. Тогда ей удалось похитить 154 рубля.

В отношении карманницы возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Женщины, как выяснилось, уже были судимы за аналогичные преступления.

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