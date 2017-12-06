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Фотофакт: трещина появилась на мосту через Припять, движение перекрыто

07.12.2017 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд транспорта по мосту через Припять в Житковичском районе – в конструкции сооружения появилась трещина, сообщили в четверг в МЧС Беларуси.

Очевидец рассказал спасателям, что на трассе Р88 Житковичи – деревня Городок – граница Украины есть трещина в конструкции моста через Припять. Работники ДЭУ-111 проводят обследование строительных конструкций моста. Также на месте находятся сотрудники МЧС.

Длина моста составляет 888,7 метра, ширина – 10 метров.

Фотофакт: трещина появилась на мосту через Припять, движение перекрыто
© Фото: МЧС Беларуси
В Житковичском районе треснул мост через Примять

Чтобы выработать дальнейшие решения, проходит заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Житковичском районном исполнительном комитете.

Работники МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организуют СМС-оповещение о закрытии моста жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов.

 
Теги: Минск
 
 
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Для выработки дальнейших действий проходит заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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