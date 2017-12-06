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Гомельавтодор: полотно аварийного моста над Припятью просело на 0,5 м

07.12.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. Дорожное полотно аварийного моста через реку Припять в Житковичском районе просело на полметра, говорится в письме РУП "Гомельавтодор", направленном в адрес Житковичского райисполкома.

Гомельавтодор: полотно аварийного моста над Припятью просело на 0,5 м
© Фото: МЧС Беларуси
Фотофакт: трещина появилась на мосту через Припять, движение перекрыто

Фото письма было опубликовано в одной из гомельских сообществ в социальной сети "ВКонтакте" после появления информации о закрытии моста на автодороге Р-88 "Житковичи – Туров – Давид-Городок – Граница Украины".

"Дорожной службой ДЭУ-48 обнаружены дефекты, свидетельствующие об аварийном состоянии данного мостового сооружения: вертикальная просадка ездового полотна до 0,5 м", – говорится в документе.

Кроме того, была выявлен поперечный разлом шириной до 5 сантиметров стыка блоков пролета №13.

Как ранее сообщал Sputnik, движение по посту было закрыто в 12:00 в четверг. В настоящее время МЧС рассылает жителям региона сообщения с предупреждением о изменении схемы автомобильного движения в районе.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение по посту было закрыто в 12:00 в четверг, в настоящее время МЧС рассылает жителям региона сообщения с предупреждением.

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