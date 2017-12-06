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Водитель скорой совершил ДТП после резкого ухудшения здоровья
07.12.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Водитель минской скорой помощи совершил дорожно-транспортное происшествие в результате перенесенного инсульта, совершили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполком.
Авария произошла днем 7 декабря на улице Сурганова. Водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ 3110 ехал в сторону улицы Якуба Коласа, в какой-то момент он почувствовал себя плохо и совершил столкновение с Volvo, которая остановилась на пешеходном переходе.
"Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила 58-летнего мужчину в БСМП с предварительным диагнозом инсульт", — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал.
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Машина въехала в легковушку, которая пропускала пешеходов на переходе.
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