Водитель скорой совершил ДТП после резкого ухудшения здоровья

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Водитель минской скорой помощи совершил дорожно-транспортное происшествие в результате перенесенного инсульта, совершили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполком.

Авария произошла днем 7 декабря на улице Сурганова. Водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ 3110 ехал в сторону улицы Якуба Коласа, в какой-то момент он почувствовал себя плохо и совершил столкновение с Volvo, которая остановилась на пешеходном переходе.

"Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила 58-летнего мужчину в БСМП с предварительным диагнозом инсульт", — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал.