СК: в гибели 5 детей в ДТП с поездом под Иваново виноват водитель

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на железнодорожном переезде в Ивановском районе, в котором погибли пятеро детей, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Жуткое ДТП в Ивановском районе: погибли трое детей и водитель

Жуткая авария произошла 15 сентября на железнодорожном переезде автодороги Бродница – Юхновичи на автодороге Н-218 "Пинск-Огово". Водитель микроавтобуса Mercedes выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал, в этот момент произошло столкновение с маневровым тепловозом. В аварии погибли 22-летний водитель микроавтобуса, а также пятеро детей – трое на месте и два ребенка – позже в больнице Бреста.

"По выводам следствия, причиной ДТП и наступивших в результате него последствий явились действия водителя Mercedes, который нарушил требования нескольких пунктов правил дорожного движения", – сказал Иванюк.

Он также отметил, что число пассажиров в автомобиле превышало допустимое, а дети ехали не только не в специальных креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, водитель при подъезде к переезду водитель не убедился в отсутствии состава и проигнорировал красный сигнал светофора.

По словам Иванюка, предварительное расследование в отношении мужчины, находившегося за рулем Mercedes, прекращено в связи с его смертью.

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