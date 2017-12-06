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СК: в гибели 5 детей в ДТП с поездом под Иваново виноват водитель
07.12.2017 18:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на железнодорожном переезде в Ивановском районе, в котором погибли пятеро детей, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Жуткая авария произошла 15 сентября на железнодорожном переезде автодороги Бродница – Юхновичи на автодороге Н-218 "Пинск-Огово". Водитель микроавтобуса Mercedes выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал, в этот момент произошло столкновение с маневровым тепловозом. В аварии погибли 22-летний водитель микроавтобуса, а также пятеро детей – трое на месте и два ребенка – позже в больнице Бреста.
"По выводам следствия, причиной ДТП и наступивших в результате него последствий явились действия водителя Mercedes, который нарушил требования нескольких пунктов правил дорожного движения", – сказал Иванюк.
Он также отметил, что число пассажиров в автомобиле превышало допустимое, а дети ехали не только не в специальных креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
Кроме того, водитель при подъезде к переезду водитель не убедился в отсутствии состава и проигнорировал красный сигнал светофора.
По словам Иванюка, предварительное расследование в отношении мужчины, находившегося за рулем Mercedes, прекращено в связи с его смертью.
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Число пассажиров в автомобиле превышало допустимое, а дети ехали не только не в специальных креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
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