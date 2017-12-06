Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Движение на железной дороге в Минском районе было затруднено в связи со сходом с рельсов путевой техники, сообщили Sputnik в четверг в Белорусской железной дороге.

Инцидент произошел днем 7 декабря в районе остановочного пункта "Роща".

По информации БЖД, с рельсов сошла путевая техника, следовавшая е месту проведения работ. В связи с этим было временно скорректировано расписание движения пассажирских поездов на участке Барановичи – Минск.

В результате ЧП никто из работников железной дороги не пострадал. В БЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.