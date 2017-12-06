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Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе
07.12.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Движение на железной дороге в Минском районе было затруднено в связи со сходом с рельсов путевой техники, сообщили Sputnik в четверг в Белорусской железной дороге.
Инцидент произошел днем 7 декабря в районе остановочного пункта "Роща".
По информации БЖД, с рельсов сошла путевая техника, следовавшая е месту проведения работ. В связи с этим было временно скорректировано расписание движения пассажирских поездов на участке Барановичи – Минск.
В результате ЧП никто из работников железной дороги не пострадал. В БЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.
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В результате ЧП никто из работников железной дороги не пострадал, в БЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.
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